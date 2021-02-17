الانتهاء من تبطين وتأهيل ترعة فرع الحكيم بسمالوط (صور)

انتهت مديرية الري والموارد المائية بمحافظة المنيا، من أعمال تبطين وتأهيل ترعة فرع الحكيم بمركز سمالوط شمال المحافظة، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع على مستوى الجمهورية.وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إنه تم الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل ترعة فرع الحكيم بالمركز في إطار المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتبطين الترع والمساقي والمصارف على مستوى الجمهورية.وأضاف رئيس المركز أن ترعة الحكيم التي تم الانتهاء من تأهيلها وتبطينها كانت قبل المشروع لا تصلها المياه، ومصدر للأوبئة، والتلوث البصري حيث كانت تخرج منها الروائح الكريهة والأوبئة وتهدد حياة المواطنين بالأمراض خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بينما تغير الوضع تماما للنقيض بعد تأهيلها وتبطينها.