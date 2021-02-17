حملة مكبرة لرفع الإعلانات المائلة والآيلة للسقوط بالإسكندرية (صور)

شن حى وسط الإسكندرية برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع الإعلانات المائلة والآيلة للسقوط حماية للأرواح والممتلكات، وذلك خلال متابعة تداعيات النوة الحالية.وتم خلال الحملة رفع ٦ إعلانات مائلة وآيلة للسقوط بشوارع: «شامبليون، طريق الجيش، وبورسعيد» وذلك في إطار تعامل حي وسط السريع مع تداعيات النوات حرصا على سلامة المارة والمركبات.وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.وشهدت المحافظة حالة من الاستنفار العام بكافة أجهزتها وقطاعاتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين جميع الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الطقس السيئة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتداعيات النوة الحالية.