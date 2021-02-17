أهالي «البسيونية» بالفيوم: شاركنا في صناعة أكبر ساقية بالعالم (فيديو)

تشتهر قرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم بصناعة السواقي، حيث يوجد بها أكثر من ٣سواقي، وتم صناعة أكبر ساقية بالعالم ارتفاعها يبلغ أكثر من ٨ أمتار، خاصة بعزبة الغمري بحرى بقرية البسيونية.ويقول محمد بليدي، أحد أهالي القرية، في تصريحات لـ"الدستور" خلال البث المباشر، إننا شاركنا في صناعة وتركيب تلك الساقية، وبلغت تكلفتها ٨٦ ألف جنيه، وتستخدم في رفع المياه إلى الأراضي الزراعية، وتوضع بشكل أفقي ويقوم أكثر من ٦٥ رجل في حملها ليقوم بتركيبها، حيث أننا واجهنا العديد من المواقف الصعبة أثناء تركيبها، نظرًا لحجمها وارتفاعها.وأضاف أنهم يعتمدون على السواقي في ري أراضيهم، وأن الساقية تغذي 66 فدانا بالمياه، ونطلق عليها اسم" التابوت" وهي عبارة عن آلة خشبية تنتمي إلى السواقي المنتشرة في الفيوم.