«الحب جميل».. قصة 3 زيجات في حياة المطربة ليلى مراد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة ليلي مراد التي حصلت على لقب قيثارة الغناء العربي، فلم تكن ليلى مراد مجرد فنانة بسيطة، بل تركت نورًا كبيرًا في قلوب كل بيت مصري والوطن والعربي.كانت ليلى مراد تتميز بحضور وفطره نادرة لم تتوفر إلاّ في شخصيتها حيث تزوجت 3 مرات ولم يُقدّر لها أن تكمل حياتها في سكينة وطمأنينة وكانت تبحث عن الحب والأمان ولم تجده فقررت أن تبتعد عن الجميع وعن أضواء الفن وتكرّس حياتها في تربية أطفالها.الحب في حياة ليليتزوجت ليلى مراد من الفنان الكبير أنور وجدي 1945 واعتبر هذا الزواج واحدًا من أشهر زيجات الفنانة الراحلة حيث شارك معها في أعمالها الفنية (أمير الانتقام، ليلى بنت الأغنياء)، وطلب منها الزواج أثناء قيامهما ببطولة فيلم ليلى بنت الفقراء عام 1945 وسرعان ما أعلن أنور وجدى نبأ الزواج بعد مشهد زفة للعروسين في نهاية الفيلم، واستمر زواجهما نحو 7 سنوات حتى انفصلا عن بعضهما بعد مرحلة من التعب والمشقة والغيرة المستمرة بينهما وحالة من عدم الاستقرار.كانت آخر أفلام ليلى مراد في السينما "الحبيب المجهول" مع حسين صدقي وانطلقت خلال هذه الفترة الكثير من الشائعات عن أن هناك قصة حب كبيرة بين البطل والبطلة تدور على أرض الواقع، خاصة بعد حدوث مشكلات كبيرة بين ليلى ومراد وزوجها أنور وجدي أدت إلى الطلاق.جاءت الزيجة الثانية لليلى مراد من خلال قصة حب جمعت بينها وبين الطيار وجيه أباظة الذي أخفى عن أسرته زواجه، لأنه ينتمى لأسرة عريقة تخرّج منها كبار السياسيين والوزراء، ولم يكن لدى أباظة الرغبة في الإعلان عن زواجه خشية غضب أهله.وحافظت ليلي مراد على هذا السر رغبه في إسعاد زوجها ولكي تستمر هذه الزيجة حيث إنها كانت تبحث عن الأمان والهدوء والبعد عن المشاكل، رغم كل هذه التضحيات غابت عن الوسط الفني وانتقلت معه في شقته للعيش معه، وبعد أن أصبحت حامل في في طفلها بدأ يتملكها الرعب والخوف من مصير جنينها المجهول ومن هنا دبّت المشاكل وتعددت المشاحنات والمشاجرات بينهما حتى قرر أباظة الانفصال عنها بعد عام واحد من زواجهما، وبعد إنجاب ليلي مراد ابنها حيث كان لا يرغب في الاعتراف به.أما عن الزوج الثالث فهو المخرج فطين عبدالوهاب الذي دخل حياة ليلي مراد في ظرف مختلف، فكان من داخل الوسط الفني مثل أنور وجدي، لكنه تعرف عليها عندما كان يخرج فيلم لشقيقها منير مراد، فجذب انتباها ووقعت في حبه، لكنها كانت مترددة خشية تكرار نفس تجاربها السابقة وتقع في نفس خيبات الأمل كما حدث مع أنور وجدي والطيار وجيه أباظة، لكن استطاع الزوج الثالث أن ينزع كل الخوف من داخلها واقنعها بالزواج.جاهدت ليلي مراد في إسعاد زوجها بأن تحقق له حلم الأبوة وتحاملت على نفسها بعد أن تعدت الـ35 عامًا حيث عرضت حياتها للخطر من أجل هذا الإنجاب، وقضت الفنانة الراحلة عند الولادة يومًا كاملًا اقتربت فيه من الموت حتى أجريت لها عملية جراحية وأنجبت بالفعل ابنها زكي فطين عبد الوهاب.