الأمطار تغسل شوارع القاهرة والجيزة وسط سيولة مرورية (صور)

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة تساقط أمطار كثيفة، اليوم، حيث سيطرت الغيوم على سماء القاهرة منذ صباح اليوم الأربعاء.ورصدت عدسة «الدستور» الأجواء في ظل تساقط الأمطار، والتي لم تؤثر على الحركة المرورية أو حركة المارة.وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من طقس اليوم الأربعاء بأنه سيكون شديد البرودة نهارًا وليلا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد وتعرض البلاد خلال الأيام الحالية لحالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى تساقط الأمطار والثلوج في بعض المناطق والمحافظات.