«الثقافي الفرنسي» يفتح باب التقديم لبرامج POLYTECH

أعلن المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة، الأربعاء، بالتعاون مع السفارة الفرنسية فتح باب التقديم لبرامج مدرسة POLYTECH الفرنسية.البرنامج موجّه للطلاب المصريين الراغبين في الحصول على شهادة الهندسة المعتمدة من فرنسا، حيث تمكنهم هذه الشهادة من الالتحاق بشبكة مدارس POLYTECH التي تضم 15 مدرسة هندسة تطبيقية وتتيح أكثر من 100 تخصص في 12 مجال مختلف للدراسة.مدة الدراسة 3 سنوات تشمل سنة إعداد يعقبها سنتين للتخصص (السنة الأولى تتم الدراسة بمقر الجامعة في مدينة مارسيليا، البرنامج الدراسي يشمل اللغة الفرنسية، علوم هندسية، أنشطة ثقافية، السنة الثانية والثالثة يختار الطالب التخصص الذي يرغب فيه بأحدي مدارس شبكة POLYTECH.التقديم للدراسة مفتوح، الآن، سيتم اختيار الطلاب في الفترة من أكتوبر وحتى مارس 2021.