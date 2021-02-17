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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تحيا مصر بالتعليم» تطالب بتخفيف المناهج لصفوف النقل والإعدادية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:47 م
صفوف النقل والشهادة
صفوف النقل والشهادة الإعدادية
نورهان عبدالرحمن
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طالبت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، بتخصيص أجزاء من مناهج صفوف النقل والشهادة الإعدادية ليتم التركيز عليها قبل الامتحان.

وقالت أبوغالي: وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فإن امتحانات النقل ستكون مجمعة لمواد الفصل الدراسي الأول، ولكل صف دراسي يوم، متسائلة: "هل من المنطق أن يذاكر الطالب كل المنهج لكل مادة تحسبا لأسئلة الامتحان؟".

وتابعت: "لكن نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا من جائحة فيروس كورونا، أجبرت الوزارة باتخاذ هذه القرارات".

وأشارت"أبو غالي" إلى أنه لابد من تخصيص دروس محددة للطلبة، التي تأتي منها أسئلة في الامتحان.

وقالت مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، إنه هناك ضغط رهيب على الطالب وولي الأمر، معلقة: "رفقا بالطلبة وأهاليها".

واستكملت: ووفقا للظروف التي منعت طلبة الإعدادية من أداء امتحانات الترم الأول وجب على الوزارة تحديد وحدات من الترم الأول التي تدخل الامتحانات النهائية، لأنه ليس من المنطقي أن طلبة الشهادة الإعدادية يظلوا في استذكار مناهج التيرم الأول والثاني لحين الاختبارات، مما يشكل عبء زائد على الطلبة في التحصيل والتذكر، وعبء زائد على ولي الأمر في استمرار الدروس الخصوصية وتكثيفها للمراجعات.

وناشدت وزير التربية والتعليم بالنظر إلى معاناة الطلبة والوقوف إلى جوارهم.

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