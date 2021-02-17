الثقافي الفرنسي يعلن فتح باب الترشح لمنحة رفاعة الطهطاوي
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:44 م
إيمان عادلطباعة
أطلق المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة، بالتعاون مع السفارة الفرنسية الدعوة التاسعة لتقديم طلبات التقدم لمنحة رفاعة طهطاوي للطلاب المسجلين في السنة الثانية لدرجة الماجستير.
وتُقدم هذه المنحة إلى الطلاب المصريين الراغبين في متابعة العام الثاني من الماجيستير في إحدى منشآت التعليم العالي في فرنسا وذلك للعام الدراسي 2022-2021.
وتعطي منحة طهطاوي الحاصلين عليها الحق في إعانة شهرية قدرها 700 يورو خلال الفترة الدراسية، بحد أقصى 10 أشهر متضمنة الفترة الدنيا الإلزامية للتدريب؛ إلى جانب إعفاء من رسوم التسجيل في منشآت التعليم العامة بحد أقصى 5000 يورو؛ ومساعدة في حجز غرفة في السكن الجامعي؛ ضمان اجتماعي.
وتمتد فترة التقديم من 1 مارس إلى 30 إبريل 2021، وللتقديم على المنحة ومعرفة تفاصيل شروط القبول والامتيازات الممنوحة من خلال زيارة موقع المعهد الفرنسي بمصر www.ifegypte.com والتواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، لن يتم قبول أي طلبات بعد انقضاء فترة التقديم.
وتُقدم هذه المنحة إلى الطلاب المصريين الراغبين في متابعة العام الثاني من الماجيستير في إحدى منشآت التعليم العالي في فرنسا وذلك للعام الدراسي 2022-2021.
وتعطي منحة طهطاوي الحاصلين عليها الحق في إعانة شهرية قدرها 700 يورو خلال الفترة الدراسية، بحد أقصى 10 أشهر متضمنة الفترة الدنيا الإلزامية للتدريب؛ إلى جانب إعفاء من رسوم التسجيل في منشآت التعليم العامة بحد أقصى 5000 يورو؛ ومساعدة في حجز غرفة في السكن الجامعي؛ ضمان اجتماعي.
وتمتد فترة التقديم من 1 مارس إلى 30 إبريل 2021، وللتقديم على المنحة ومعرفة تفاصيل شروط القبول والامتيازات الممنوحة من خلال زيارة موقع المعهد الفرنسي بمصر www.ifegypte.com والتواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، لن يتم قبول أي طلبات بعد انقضاء فترة التقديم.