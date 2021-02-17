الضيفية الخلواتية تنعي أحمد طه ريان: رحم الله شيخ المالكية

نعت الطريقة الضيفية الخلواتية على لسان شيخها الدكتور أحمد الشواربيشيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، وفضيلة الدكتور محمود أبو علىوكيل عام الطريقة الضيفية الخلوتية، وجميع مشايخ وأبناء الطريقة الضيفية الخلوتية رحيل الشيخ العلامة، شيخ السادة المالكية بمصر - وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان الأزهري الأشعري المالكي الخلوتي.وقال البيان الصادر من مشيخة الطريقة: "اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك بجاه سيد الأولين والآخرين واجزه عما قدمه لخدمة العلم وللإسلام والمسلمين خير الجزاء ورضى الله عن شيخنا الجليل وحشره الله فى زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وألحقنا به على خير يارب العالمين.