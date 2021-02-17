رفع 100 طن مخلفات وقمامة بأحياء وقرى المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة نظافة مكبرة بأحياء المدينة وقرى المركز نجحت خلالها في رفع 100 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع ونقلها إلى المقلب الوسيط.أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعات المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع والشوارع أولًا بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، مؤكدا على تكثيف الجهود لرفع كفاءة المنظومة.وأضاف رئيس المركز أنه تم رفع ما يقرب ١٠٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع والشوارع بالقرى والأحياء، وتم نقلها إلى المقلب الوسيط ومن ثم إلى الظهير الصحراوي، حيث بدأ العمل منذ بزوغ فجر اليوم ومستمر على مدار اليوم من خلال ٣ ورديات يومية، بقرى تلة ونزلة حسين وبنى أحمد الغربية وحى غرب المدينة، لتوفير بيئة صحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة.وأوضح رئيس المركز استمرار حملات رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع، والتى تعيق حركة المواطنين وحركة مرور السيارات وتتسبب في اختناقات مرورية.