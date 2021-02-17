محمد حسن: «اللوكاندة» تجربة جديدة تعتمد على الإبهار

أعرب الفنان محمد حسن رمضان، عن سعادته بعرض "اللوكاندة" يوم الجمعة المقبل، على قناة DMC في الثامنة مساء، كأول سيت كوم مسرحي يعرض أسبوعيًا كل جمعة.وأوضح حسن أن مسرحية اللوكاندة تجربة جديدة تماما ومختلفة تعتمد على الإبهار، ويشارك بها مجموعة مميزة من النجوم تحت إشراف الفنان أشرف عبدالباقى."اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقى، حمدى الميرغنى، ويزو، دياب، محمد حسن، إبرام سمير، أحمد الطماني ،وائل العوني، مريم البحراوى، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد بطاوي، أحمد فرج، نورهان منصور، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسنى، وهي من تأليف كريم سامى، وأحمد عبدالوهاب، ديكور دكتور محمود سامى، إضاءة مصطفى عزالدين، وأغاني العرض من كلمات أيمن بهجت قمر، موسيقى أحمد الموجى، ملابس هالة زهوى، مخرجان منفذان سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبدالباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب وسينرجي.