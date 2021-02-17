رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:04 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
شيماء حسين
طباعة
مع اقتراب مواعيد صرف معاش الـ 400 جنيه المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وكيفية الاستعلام وشروط منح معاش التكافل والكرامة.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 

يلجأ الكثير من مستحقي معاش التكافل والكرامة للاستعلام الالكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا) عقب تسجيل الرقم القومي للراغب في الاستعلام المكون من 14 رقمًا، والذي اتاحته الوزارة خصيصا لهذا الغرض ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي ينتقل بسرعة فائقة خلال موجته الثانية ويعمل على تدمير الخلايا المناعية في الجسم مما يساعد على توقف الأجهزة الحيوية ويؤدي إلى الوفاة الفورية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يستطيع مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي الـ 400 جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا بإتباع الخطوات التالية للاستعلام الالكتروني :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار خدمة معاش التكافل والكرامة

كتابة الرقم القومي للمستعلم المكون من 14 رقمًا

كتابة بيانات الراغب في الاستعلام كاملة 

الضغط على الاستعلام

ظهور نتيجة الاستحقاق من عدمه

كيفية تقديم التظلم من معاش التكافل والكرامة إلكترونيا

كيفية تقدم شكاوى معاش التكافل والكرامة إلكترونيا

مثلما سمحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 سمحت أيضا للمتقدمين الذين لم يحصلوا على المعاش تقديم شكاوى إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار خدمة معاش التكافل والكرامة

اختيار شكاوى 

كتابة الرقم القومي للراغب في تقديم الشكوى

كتابة الشكوى تفضيلا

الضغط على زر إرسال

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
المزيد

الثقافة

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)

حفل تكريم للفائزين في المسابقة الأدبية بالمنيا

استمرار فعاليات ورشة «الصحافة الإليكترونية» بقصور الثقافة

الجامعة الأمريكية تستضيف العرض المسرحي YOU W-ANA TOO