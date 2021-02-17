كيفية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 يلجأ الكثير من مستحقي معاش التكافل والكرامة للاستعلام الالكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا ) عقب تسجيل الرقم القومي للراغب في الاستعلام المكون من 14 رقمًا، والذي اتاحته الوزارة خصيصا لهذا الغرض ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي ينتقل بسرعة فائقة خلال موجته الثانية ويعمل على تدمير الخلايا المناعية في الجسم مما يساعد على توقف الأجهزة الحيوية ويؤدي إلى الوفاة الفورية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يستطيع مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي الـ 400 جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا بإتباع الخطوات التالية للاستعلام الالكتروني :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا

اختيار خدمة معاش التكافل والكرامة

كتابة الرقم القومي للمستعلم المكون من 14 رقمًا

كتابة بيانات الراغب في الاستعلام كاملة

الضغط على الاستعلام

ظهور نتيجة الاستحقاق من عدمه

كيفية تقديم التظلم من معاش التكافل والكرامة إلكترونيا كيفية تقدم شكاوى معاش التكافل والكرامة إلكترونيا مثلما سمحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 سمحت أيضا للمتقدمين الذين لم يحصلوا على المعاش تقديم شكاوى إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا

اختيار خدمة معاش التكافل والكرامة

اختيار شكاوى

كتابة الرقم القومي للراغب في تقديم الشكوى

كتابة الشكوى تفضيلا

الضغط على زر إرسال



مع اقتراب مواعيد صرف معاش الـ 400 جنيه المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفيةعبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وكيفية الاستعلام وشروط منح معاش التكافل والكرامة.