الإحصاء: 16% زيادة في الوفيات خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد الوفيات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة قاربت 16% خلال العام الماضى، لتقفز إلى 496 ألف حالة وفاة خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 428 ألف حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام السابق، تزامنًا مع ظهور جائحة كورونا.كما أظهر التقرير ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد بين الذكور والإناث بسبب تحسن مستوى الرعاية الصحية، ليصل إلى 75.5 سنة بين الإناث خلال عام 2020 مقابل 75.1 سنة خلال عام 2019، كما ارتفع توقع البقاء عند الذكور من 72.7 سنة لـ74.3 سنة خلال الفترة ذاتها.