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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 16% زيادة في الوفيات خلال 2020

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:43 م
الإحصاءزيادة في الوفيات
الإحصاءزيادة في الوفيات
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد الوفيات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة قاربت 16% خلال العام الماضى، لتقفز إلى 496 ألف حالة وفاة خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 428 ألف حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام السابق، تزامنًا مع ظهور جائحة كورونا.

كما أظهر التقرير ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد بين الذكور والإناث بسبب تحسن مستوى الرعاية الصحية، ليصل إلى 75.5 سنة بين الإناث خلال عام 2020 مقابل 75.1 سنة خلال عام 2019، كما ارتفع توقع البقاء عند الذكور من 72.7 سنة لـ74.3 سنة خلال الفترة ذاتها.

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