انتشار سيارات شفط المياه بشوارع الجيزة للتعامل مع الأمطار

انتشرت سيارات شفط المياه بعدد من شوارع محافظة الجيزة تزامنا مع هطول الأمطار للتعامل سريعا مع المياه المتراكمة منعا لحدوث أزمات ولتيسير حركة المارة والمرور في الشوارع.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل السريع مع أي تجمعات لمياه الأمطار في ظل تعرض عدد من الأماكن لموجات من التقلبات الجوية وهطول الأمطار، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي.وشهدت عدد من المحافظات موجه من الطقس السيء وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية موجة طقس بارد بداية من أمس الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس المقبل، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي يصاحبه نشاط في حركة الرياح وذلك بعدد من محافظات مصر الكبرى.