الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان مصر فى الداخل إلى 101 مليون و532 ألف نسمة بزيادة تخطت النصف مليون نسمة خلال أربعة أشهر فقط، منذ إعلان تسجيل الـ101 مليون نسمة فى 17 أكتوبر الماضى.وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان بـ10.022 مليون نسمة، يليها الجيزة بعدد 9.210 مليون نسمة، والشرقية 7.649 مليون، بينما تذيلت القائمة جنوب سيناء 110.6 ألف نسمة، والوادى الجديد 257.6 ألف نسمة.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الزيادة الطبيعية فى أعداد السكان تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تباعدت الفترة الزمنية التى يزداد خلالها السكان مليون نسمة من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، حيث يتوقع أن تسجل مصر المليون الثانى بعد المائة بحلول يونيو المقبل بعدما استغرقت ما يقارب الـ8 أشهر بدلًا من 6 أشهر و25 يومًا عند تسجيل المائة مليون الأولى فى فبراير 2020.وأوضح أن أعداد المواليد انخفضت بشكل طفيف إلى 1.713 مليون نسمة خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.720 مليون نسمة خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغ 0.4% خلال عام.