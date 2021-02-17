صحة الحيوان تنظم دورة تدريبية حول غش الألبان

انتهى معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة من تنظيم المرحلة الأولى من ورش العمل والدورات التدريبية فى موضوع طرق كشف الغش فى الألبان، تحت مظلة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان في 10 محافظات، وهى محافظات البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية والدقهلية وأسوان.وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن تنظيم ورش عمل فى موضوع طرق كشف الغش فى الألبان يأتي في إطار المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان ودعم الأخوة المربيين وخاصة منتجي الألبان، بناءً على توجيهات القيادة السياسية والسيد القصير، وزير الزراعة، بتكثيف التلاحم المجتمعي والتواصل مع أفراد المجتمع لحل المشاكل الحقلية وزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية.