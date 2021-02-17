البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.58%

أغلقت" البورصة" العراقية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.58%، متوقفة عند 533.12 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 17 شركة، وانخفاض أسهم 7 أخرى، فيما حافظت 16 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.753.717.481 سهم، بقيمة 1.196.743.780 دينار عراقى، تحصلت من إبرام 573 صفقة، شملت 40 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة فى البورصة.