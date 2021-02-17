رغم الطقس السيئ.. إقبال على معرض «ديارنا» لليوم الثالث على التوالي

رغم ظروف الطقس السيئ الذي يشهده عدد من محافظات الجمهورية ومن بينها القاهرة الكبرى، يشهد معرض "ديارنا للحرف اليدوية" الذي انطلق في نسخته الـ٦١ بكايرو فيستيفال سيتي مول تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، إقبالا كثيفا من الزائرين على مدار اليوم الثالث على التوالي.وبالرغم من برودة الطقس، اليوم، إلا أن المعرض شهد إقبالا متزايدا من الزائرين الباحثين عن منتجات الحرف اليدوية المتنوعة التي تعكس التراث والثقافة المصرية الأصيلة، حيث يضم المعرض أكثر من ٣٠٠ عارض 80٪ منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تواجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين كضيف شرف المعرض، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنساني والإقليمي الرائد في رعاية كافة المقيمين على أراضيها.ويشهد المعرض التزاما بكافة الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة، وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن تداعيات جائحة "كورونا"، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.