الأولى بالشرق الأوسط.. كيف حققت مصر الصدارة في إنتاج البيض الخالي من المواد السرطانية؟

من بين المشروعات الضخمة التي لم يسمع عنها الكثيرين رغم أهميتها القصوى، والتي تسير في تنفيذها مصر بمعدلات سريعة ومتطورة، بل ومحققة بها إنجازات عالمية، هو المشروع القومي لإنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية، أو ما يعرف ببيض SPF ويعرف كذلك بالبيض المخصب الذي تنفذه مصر حاليا في كوم أوشيم بمحافظة الفيوم والتابع لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.استطاعت مصر بهذا المشروع الضخم أن تحتل الصدارة على مستوى الشرق الأوسط، إذ أنها هي الأولى في إنتاج هذا البيض على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والثالثة عالميا من حيث التاريخ والإنشاء بعد أمريكا وألمانيا، كما أنه لا يوجد سوى 9 مشاريع بالعالم فقط، لإنتاج هذا البيض.فما هو البيض الخالي من المواد السرطانية، وما أهميته التي جعلت دولا كبرى تهتم بإنتاجه وتتصدر العالم في ذلك، لتقف مصر بينهم محققة إنجازا ضخما بتحقيقها المركز الثالث عالميا في إنتاجه.. هذا ما سنتعرف عليه بالتقرير التالي:بداية نشرح الفرق بين البيض الخالى من المسببات المرضية وبيض المائدة المعتاد، فالبيض الخالى من المسببات المرضية يتميز عن بيض المائدة بأن الأخير به تلوث وبتعرضه إلى الغلى والتحمير يتم القضاء عليه، لكن البيضة الخالية من المسببات المرضية لا يوجد بها أى عوامل ملوثة دون التعرض للحرارة، ويتم الحكم عليها من خلال عدة اختبارات.تأتي الأهمية الأولى والأكبر للبيض الخالي من الأمراض السرطانية في استخدامه من أجل إنتاج المصل واللقاح البيطرى والآدمى.وهو الأمر الذي أكد عليه المهندس سيد فرج الخبير الزراعي الذي أوضح أن البيض الخالي من الأمراض السرطانية يعد نواة أساسية في إنتاج المصل واللقاح البيطرى والآدمى، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة، وأيضا استخدام كافة وسائل التعقيم.وتابع سيد أن هذا البيض بذلك له دورا كبيرا في إمداد عددا كبيرا من الجهات والهيئات بالإنتاج، وعلى رأسها معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والمعمل المرجعي لتشخيص أمراض الدواجن، وتستخدمه جميع الوحدات والمشروعات البحثية التابعة لمراكز البحث العلمى والجامعات المصرية، والمركز القومى للبحوث.كما نجحت مصر حسبما أوضح فرج في فتح أسواق للتصدير للسوق العالمي عن طريق إنتاجه، إذ أنه واحدا من الأساسيات التي تقوم عليها العمليات الانتاجية للقاحات المستخدمة في قطاع الدواجن وبعض اللقاحات البشرية الهامة.الجدير بالذكر أن هذا المشروع طرح للتنفيذ عام 1984 وتم البدء فى تنفيذه عام 2001، وإنتاجه من البيض بدأ بنسبة 30% بما يعادل 1.8 مليون بيضة وحققت المرحلة الثانية من المشروع 3 ملايين بيضة وتسعى الدولة لإنتاج 65 مليون بيضة.أما عن مساحة المشروع فتصل إلى 100 فدان تم تخصيص 90 فدانا منطقة حماية، و10 أفدنة للمشروع.كما أدت الكمية الإضافية المنتجة من بيض SPF إلى المساهمة في ارتفاع الانتاج المحلى من اللقاحات بما يعادل ٦% ( ٨٤٠ مليون جرعه لقاح ) من الاستهلاك المحلي سنويًا من اللقاحات، والذى يعادل ٩٠ مليون دولار أي بما يوازي ١.٣٥ مليار جنيه، وعن تكاليف المشروع فيتم تغطيتها ذاتيا، وهو يتبع مركز البحوث الزراعية.وحسب تصريح منير الصفتي مدير مشروع إنتاج البيض الخالي من المواد السرطانية فإن البيض ينتج وفقا للقواعد الأوروبية، والتى تشترط أن يكون خاليا من جميع الأمراض التى تصيب الدواجن البكتيرية منها والفيروسية، مثل الميكرو البكتيرى السلمونيال المسبب لمرض التيفويد ومجموعة البكتيريا القولونية، والمسببات الفيروسية النيوكاسيل التابع لعائلة فيروسات الهربس والمعروف بـ طاعون الدجاج، كذلك فيروس الجمبورو التابع لعائلة فيروسات البيرنا والمعروف بـ إيدز الطيور، وفوق ذلك فيروس الالتهاب الشعبى، والتابع لعائلة كورونا والتى ينتمى إليها الوباء العالمى الجديد كورونا.وأوضح أن سعر البيضة المخصبة في مصر بعد استيرادها من أمريكا وألمانيا وصل إلى ١٢ جنيها، ولكن الآن يصل إلى ٧ دولارات وتوفر في مصر بـ ١٢ جنيها فقط، مما يوفر عملة أجنبية تدخل إلى مصر لذا نستطيع استيراد اللقاحات والأمصال بسهولة بالعملة الصعبة.والجدير بالذكر أنه حاليا يجرى إنشاء ٦ حظائر جديدة بطاقة ٦ ملايين بيضة فى العام ليصبح إجمالي الإنتاج ٩ ملايين بيضة سنويًا والتى يقدر قيمة إنتاجها المتوقع بما يوازى ٥٦.٧ مليون دولار فى العام والذى يعادل ٨٥٠.٥ مليون جنيه مصري.