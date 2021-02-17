11 نصيحة لمرضى الجيوب الأنفية في الطقس البارد

تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، يتأثر مرضى الجيوب الأنفية بشكل سلبي نتيجة للأجواء الباردة، وتؤدي تلك التقلبات المناخية لأصحاب المرض إلى حدوث انقباضات بالأوعية الدموية في الأنف مما يزيد من آلام والتهاب الجيوب الأنفية.وترصد "الدستور" في السطور التالية 11 نصيحة لمرضى الجيوب الأنفية لتفادي الالتهابات والآلام:1- الالتزام بالمنزل وعدم الخروج منه في أثناء سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.2- غسل الوجه بماء فاتر ووضع منديل مرطب بالماء على الأنف، حتى لا يصاب الشخص بالأنفلونزا أو تحدث بعض المضاعفات.3- الالتزام بارتداء الكوفية وسدادة الأنف والأذن، وبالأخص المصابين بحساسية الأنف والصدر.4- لا يجب العبث فى الأنف لأن ذلك يثير الخلايا الحسية ويزيد من انتشار الميكروبات مما يزيد الآلام.5- تجب مراعاة فتح النوافذ مباشرة قبل النزول وشرب كوب ماء من الحنفية لمعادلة درجة حرارة الجسم.6- لا يجب خلع الجاكيت أو أى شىء تم ارتداؤه فى الجو البارد، لأن ذلك قد يعرضهم للمضاعفات.7- مراعاة خطورة الانتقال من الجو البارد إلى الجو الدافئ، ووضع اليد على الأنف لمدة نصف دقيقة قبل الخروج.8- المتابعة مع طبيب متخصص لمعرفة الأدوية والمسكنات التي يجب أن تحصل عليها وذلك لتفادي المضاعفات.9- يجب الابتعاد عن الأتربة وغلق النوافذ والأبواب جيدًا.10-لا بد من الإكثار من شرب المياه وتناول المشروبات الدافئة، وتجنب تناول الكافيين.11-امتنع عن التدخين تمامًا، لأن الدخان يزيد من حساسية الجيوب الأنفية.