مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع عند 1.478.08

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.478.08 بارتفاع قدره 3.98 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامى عند مستوى 643.18 بارتفاع قدره 5.08 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين و573 ألفًا و799 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و448 ألفًا و273 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 123 صفقة.