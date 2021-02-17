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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا 0.122 %

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:10 م
مسقط
مسقط
وكالات
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أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 46ر3558 نقطة مرتفعًا بـ 3ر4 نقطة وبنسبة 122ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي أُغلقت على 14ر3554 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونا و68 ألفا و258 ريالا عُمانيا منخفضة بنسبة 6 ر2 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليون و41 ألفا و428 ريالا عُمانيا.

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