مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا 0.122 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 46ر3558 نقطة مرتفعًا بـ 3ر4 نقطة وبنسبة 122ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي أُغلقت على 14ر3554 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونا و68 ألفا و258 ريالا عُمانيا منخفضة بنسبة 6 ر2 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليون و41 ألفا و428 ريالا عُمانيا.