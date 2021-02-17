أهالي سنباط ومسجد وصيف: مبادرة حياة كريمة تعيد لنا الأمل والحياة

سادت حاله من الفرحة والسرور على أهالي قرية سنباط ومسجد وصيف التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، والتي سيلتحق بها قطار التطوير ضمن 54 قريه و88 تابع لها بتكلفة 4.4 مليار جنيه للانضمام لمبادرة حياة كريمة.و تعتبر مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تساهم في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثراحتياجا، لتحسين الأحوال المعيشية لسكان الريف المصري، وتشمل المشروعات "الخدمات الصحية والتعليمية، الصرف الصحي ومياه الشرب، الكهرباء والغاز الطبيعي، الطرق والنقل والشباب والرياضة، والتدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات كل المصريين، وفى مقدمتهم المواطن المصري البسيط الذى يعتمد بشكل كبير على دعم وخدمات مؤسسات الدولة.و التقت" الدستور" أحمد عبد المنعم أحد أهالي سنباط، والذي وقال إن مبادرة "حياه كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة تطوير القرى الأكثر احتياجًا، بسمة أمل جديدة للحياة، مشيرًا إلى أعاد الأمل والحياة للأسر الأولى بالرعاية الذين سقطوا من حساب المسؤولين طوال سنوات الماضية.من جهته قال عمرو عبد الهادي،" لدينا أحلام كبيرة ومطالب كنا نسعى لتحقيقها وشعرنا بالسعادة بضم القرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق مطالب أهالي القرية وان من أهم مطالب الأهالي توصيل الغاز الطبيعي، ورصف الطرق، وتدبيش الترعة داخل القرية وتبطينها "فيما أوضح عبد الله أبو العلا احد أهالي قرية مسجد وصيف، أن مبادرة حياة كريمة جاءت للنهوض بالقرية بعد معاناة استمرت لسنوات طويلة، موضحا ان القرية تحتاج الي مستشفى متكامل تعمل علي مدار 24 ساعة نظرا لأن القرية تبعد عن المستشفى العام بالمدينة حوالي 15 كيلو، والوحدة الصحية الموجودة بها تغلق أبوابها في تمام الساعة 2 ظهرا كل يوم ولا يوجد بها أطباء، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف،" الأرض التي تم بناء الوحدة الصحية عليها تصلح لبناء مستشفى متكامل تخدم القرية والعزب التابعة لها، حيث ان مساحة الأرض الكلية تتعدي 4200 متر، ومساحة الوحدة التي تم بنائها حوالي 200 متر فقط، موضحا ان القرية تعداد سكانها تعدي 25 الف نسمة ويحتاجون ويطالبون برعاية صحية تزامنا مع حياة كريمة.ومن جانبها، صرحت الدكتورة زينب سامي، منسق المبادرة بمحافظة الغربية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس للجمهورية تهدف الي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري المصرية.وأشارت الي ان المرحلة الاولي من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن 54 قرية و88 تابع بمركز زفتي، ويتوالى جهاز تعمير الساحل الشمالي بوزارة الإسكان مسؤولية تنفيذ الاعمال الانشائية بتكلفة تقديرية 4.4 مليار جنيه، كما أنه سيتم اعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمحافظات مثل المدارس، مراكز الشباب، المنشآت الخدمية، وغيرها للتوصل الي نمط موحد بكافة القري.