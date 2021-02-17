الأنبا توماس يستقبل خدّام يسوع السّجين بإيبارشيّة الجيزة

استقبل صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك، خدّام خدمة يسوع السّجين بالإيبارشية مع مسئول الخدمة في الإيبارشيّة الأب مرقس صالح، وذلك بمقرّ المطرانيّة بمدينة ٦ أكتوبر.بدأ اللقاء بالصلاة واستمع نيافته لخبرات الخدّام وعملهم، سواء مع المخدومين في السّجن أو مع أُسرهم.وفي نهاية اللّقاء أعرب نيافته عن سعادته بوجود الخدمة في المطرانية، وقدّم الشّكر للأب مرقس والخدّام على كلّ المجهود المبذول والمتميّز في هذه الخدمة.جدير بالذّكر أنّ الخدمة بدأت في المطرانية منذ عام ٢٠١١.