5 تدابير يتم اتخاذها حال تجاوز أي عضو قواعد الكلام بالجلسة العامة للشيوخ

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء.وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كيف يتعامل رئيس المجلس مع الأحاديث المخالفة التي تصدر من قبل أي عضو أثناء الكلام بالجلسة العامة.ونصت المادة 190 من اللائحة على أن للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:أولًا: المنع من الكلام بقية الجلسة.ثانيًا: توجيه اللوم.ثالثًا: الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.خامسًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة.