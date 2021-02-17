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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك تناشد المواطنين الالتزام بتدابير كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:47 م
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
وكالات
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ناشد وزير الصحة في جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، مواطني بلاده التحلي بالمسئولية والالتزام بتدابير الحماية من فيروس كورونا، محذرا من أن الأمور قد تسوء في غضون أسابيع قليلة.

وقال جان بلاتني إنه إذا لم يكن هناك تعاون جماعي لإيقاف تفشي الفيروس، فإن الوضع على مستوى البلاد سيشبه ما هو عليه في بعض البؤر حاليًا "في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وأغلقت الحكومة إلى حد كبير مناطق شيب وسوكولوف وتروتنوف، ولم يستبعد الوزير اتباع نهج مماثل مع بؤر أخرى، وحذر من أن النظام الصحي بلغ طاقته القصوى.

وأعلنت السلطات، اليوم، عن تسجيل 12486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو العدد اليومي الأعلى منذ بداية يناير.

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