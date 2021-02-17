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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:56 م
الحشرات
الحشرات
وكالات
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أظهر تحليل للصندوق الوطني لحماية البيئة إن عدد الحشرات في المتاحف والمباني التاريخية البريطانية ارتفع بنسبة 11% خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

نقلت وكالة برس اسوسيشن للأنباء عن هيلاري جارفين، المسؤولة بالصندوق، القول اليوم الأربعاء" لا شك أن إجراءات الاغلاق أعجبت الحشرات".

وأضاف" الهدوء النسبي والظلام وغياب إزعاج الزوار وطاقم العمل أوجد ظروفا مثالية لليرقات والحشرات البالغة على حد سواء منذ مارس الماضي" موضحة أن هناك أيضا زيادة في العفن.

ويقوم الصندوق حاليا باختبار أسلوب جديد لمواجهة العث في الملابس، باستخدام دبابير صغيرة مع فيرومونات كيماوية.

قالت جارفيس" نأمل أن يقدم هذا الأسلوب طريقة عملية ودائمة يمكن لأي من منشآتنا استخدامها للتعامل مع الحشرات".

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