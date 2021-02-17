8 محاذير للعضو المتكلم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء.وحددت اللائحة نظام الكلام بالجلسة العامة، وكيفية التعامل في حالة الخروج عن قواعد الكلام، حيث نصت المادة 184 على أنه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه.كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرًا مخلًا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.وفى جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.