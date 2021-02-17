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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«اشتية»: نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية غير مسبوقة دوليا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:54 م
محمد اشتية
محمد اشتية
وكالات
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء، إن نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية تعد غير مسبوقة بين الدول التي تعتمد السجل الانتخابي بدل السجل المدني في التحضير لانتخاباتها.

وأشاد اشتية، في بيان، ببلوغ نسبة تسجيل الناخبين ممن يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها تباعا في مايو ويوليو المقبلين حاجر الـ93%.

واعتبر أن النسبة "تعكس توق الناخبين وتعطشهم، لا سيما فئة الشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وممارسة حقهم باختيار ممثليهم ورسم ملامح مستقبلهم عبر المشاركة في العملية الديمقراطية التي تقوم على أسس من الحرية والتعددية السياسية والشراكة الوطنية".

وجدد اشتية استعداد الحكومة لتسخير كل ما لديها من إمكانيات والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاح هذا العرس الوطني.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية صباح اليوم إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية.

وأوضحت اللجنة في بيان أنه تم تسجيل 421 ألف مواطن ومواطنة، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3 % من أصحاب حق التسجيل.

وأعلنت اللجنة أنها ستبدأ عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من مارس المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

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