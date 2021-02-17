الأمم المتحدة تطلق مشروعًا لدعم الصيادين فى اليمن

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع لدعم الصيادين في اليمن يستمر لمدة عام ونصف العام ويستفيد منه الآلاف.وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، إنه أطلق المشروع مع حكومة اليابان، بهدف بناء قدرة الصيادين في مدينتي عدن والمكلا الساحليتين جنوب اليمن.وأضاف البيان أن المشروع يعمل على توفير وإنعاش سبل كسب العيش وبناء قدرات صغار الصيادين من أرباب الأسر في عدن وحضرموت، ويستمر فترة أولية مدتها 18 شهرًا تنتهي في أبريل 2022.وتشمل بعض الأنشطة تدريب 1000 شخص على مهارات العمل وتقنيات الصيد الحديثة، وتوزيع 500 منحة للأعمال الصغيرة، وتوفير الأدوات والمعدات، بما في ذلك القوارب والمحركات وشِّباك الصيد، حسب البيان.