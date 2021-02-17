محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر فبراير، والتي شدد خلالها على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع فى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والحكومة بالبدء فى تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصرى فى مرحلته الأولى التى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة.كما شدد على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة للقطاع الصحي والمستشفيات ومخازن الأدوية بالمحافظة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار فى متابعة موجة الطقس السيئة التى تتعرض لها المحافظة وتشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة بالتنسيق مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.وبدأت جلسة المجلس التنفيذى بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ التي أشاد خلالها بالمبادرات الرئاسية وخاصة مبادرة رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع الحالي لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة معلنًا تقديم كافة الدعم والتنسيق مع كافة الجهات وتذليل العقبات للإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات، لافتا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لدراسة أوجه التطوير للخدمات والمرافق بها.كما شدد محافظ أسيوط على الإسراع في منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديريات الخدمات، فضلًا عن تفعيل منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تصالح أو تقنين.وأضاف المحافظ أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.