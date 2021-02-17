«لقاء الجمهورية»: حماية لبنان تقتضي عدم الزج بشعبه في صراعات إقليمية

أكد "لقاء الجمهورية" اللبناني (تيار سياسي برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن السياسات الحكيمة التي من شأنها حماية لبنان، تقتضي عدم إشراكه في حروب الآخرين أو الزج بشعبه في آتون صراعات المحاور الإقليمية، لما لهذا الأمر من تداعيات سلبية الأمن الاجتماعي والاقتصاد وديمومة الكيان اللبناني وهويته.ودعا أعضاء لقاء الجمهورية - في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم - القوى السياسية الحريصة على لبنان، إلى العودة السريعة لمبدأ الحياد عن الصراعات، وتغليب مصلحة الشعب اللبناني على المصالح الإقليمية والدولية.وقالوا: "الأحزاب المسلحة والمنظمة مسئولة تجاه الله وتجاه الشعب بمساعدة الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم الواقعة في مناطق سيطرتها ونفوذها المباشر، تماما كما هي مسئولة عن تسليم المدانين بارتكاب جرائم، وهذا السبيل الوحيد لتغيير الانطباع السائد لدى الرأي العام المجروح من اللاحقيقة واللاعدالة".يذكر أن الباحث والناشط اللبناني البارز لقمان سليم، والذي يعد أحد كبار المعارضين لحزب الله، اغتيل قبل نحو أسبوعين في إحدى مناطق الجنوب اللبناني والتي تعد أحد معاقل الحزب ومناطق نفوذه.من ناحية أخرى، ندد أعضاء لقاء الجمهورية بالاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية مؤخرا، مؤكدين أن الإرهاب الوحشي لن ينال من عزيمة المملكة مهما حاول المحاولون.