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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«المحرصاوى» يفتتح ورشة عمل لسفراء الأزهر «أونلاين» غدًا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:57 م
المحرصاوي
المحرصاوي
أميرة العناني
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يعقد برنامج "سفراء الأزهر أونلاين" لقاءه الشهري، تحت عنوان: «حوار السلام والطمأنينة»، الذي يجمع بين قيادات الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والرهبنة الفرنسيسكانية والكنيسة الكاثوليكية؛ بهدف تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، التي أقرها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف- رئيس مجلس إدارة المنظمة، والبابا فرنسيس- بابا الفاتيكان.

يفتتح اللقاء الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والأنبا باخوم، مسئول اللجنة الأسقفية للإعلام بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، والدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر.

يتناول اللقاء توضيح التعاليم الدينية الصحيحة ودورها في نشر قيم التعارف والعيش المشترك، وحُرِّيّة الاعتقاد كحقٍّ ثابت لكلِّ إنسان، والتصدي للإرهاب، وموقف الأديان من التعدِّي على دُور العبادة، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل لتفعيل أسس المواطَنة وبناء السلام والعدل بين الجميع.
يحضر اللقاء أسامة يس، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبدالدايم نصير، أمين عام المنظمة ومستشار فضيلة الإمام الأكبر، الأب ميلاد شحاته، مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني الدراسات القبطية، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق- والمستشار العلمي للمنظمة، الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.
ويأتي اللقاء في إطار خطة المنظمة لوضع آليات لزيادة الوعي الفكري بقضية الإرهاب وخطورتها على الأوطان، وكونها سببًا في تشويه صورة الأديان في العالم، ويبث اللقاء على صفحة المنظمة الرسمية عبر "فيسبوك"، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

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