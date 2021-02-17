إيطاليا تشدد على انتماء حكومتها للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن علاقات حكومته الدولية سترتكز على دعامتين، الانتماء للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال دراجي- مخاطبا مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الأربعاء- قبل التصويت على الثقة "هذه الحكومة مؤيدة بقناعة لأوروبا والأطلسي، بما يتماشى مع الروابط التاريخية لإيطاليا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء آكي الإيطالي.وشدد دراجي على توجه الحكومة "لصالح تعددية الأطراف الفعالة، على أساس الدور الذي لا غنى عنه للأمم المتحدة "، مؤكدا توجيه اهتمامها القوي تجاه المسارح العالمية ذات الأولوية الطبيعية بالنسبة لإيطاليا، مثل البلقان والبحر المتوسط ​​الموسع، مع إيلاء اهتمام خاص بليبيا وشرق المتوسط ​​وإفريقيا.ونوه بأن "السنوات الأخيرة شهدت دفعًا متزايدًا نحو بناء شبكات علاقات متميزة ثنائية ومتعددة الأطراف في أوروبا.. وقد كشف الوباء عن الحاجة إلى مواصلة التبادل المكثف مع الشركاء الذين يتكامل معهم اقتصادنا بشكل أكبر"، وهذا يتطلب من إيطاليا الحاجة إلى تحسين هيكل وتقوية العلاقة الاستراتيجية الضرورية مع كل من فرنسا وألمانيا.