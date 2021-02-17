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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق كافيهات وممشى رأس البر بدمياط (فيديو)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:48 م
غرق كافيهات وممشى
غرق كافيهات وممشى رأس البر بدمياط
حسام فهمي
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تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التى تشهدها محافظة دمياط اليوم الأربعاء، في غرق عدة كافيهات ومطاعم مطلة على البحر في مدينة رأس البر بدمياط، حيث وصلت الأمواج إلى داخل تلك الكافيهات والشوارع الداخلية.

كما تسببت الرياح الشديدة في غرق عدة كافيهات ومطاعم مطلة على البحر في مدينة رأس البر بدمياط، حيث وصلت الأمواج إلى داخل تلك الكافيهات والشوارع الداخلية وتسبب في غرق تلك الشوارع خاصة المطلة أمام تلك الكافيهات.

وشهدت المحافظة هطول أمطار متقطعة تسببت في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر.

ومن جانبها رفعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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