مقتل وإصابة 15 مسلحًا من طالبان في عمليات أمنية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 15 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية مدعومة بقوات جوية استهدفت مسلحي طالبان في منطقة أرغنداب.وتمكنت القوات الأفغانية أيضًا من تطهير إحدى المدارس من مسلحي طالبان بعدما تم إغلاقها لفترة طويلة.وأوضحت الوزارة أن 11 مسلحًا قتلوا، بينما أصيب 4 آخرون خلال العمليات التي نفذتها قوات الأمن الأفغانية، واستحوذت القوات على بعض الأسلحة والذخيرة.