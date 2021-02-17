جومانا مراد تزور مستشفى «بهية» لدعم محاربات سرطان الثدي

زارت الفنانة جومانا مراد مستشفى بهيه لعلاج أورام وسرطان الثدي، لدعم محاربات المرض الخبيث.وكرمت المستشفى جومانا، عن دورها الفعال في خدمه شؤن المرأة.وقالت جومانا تعليقا على ذلك: "الفنان لابد أن يكون مسؤول وليه دور"، معبرة عن سعادتها بمقابله المحاربات الذين يقمن بمحاربه هذا المرض.