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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:52 م
اللوكاندة
اللوكاندة
حسين الجندي
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في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة CBC، يحل أبطال السيت كوم المسرحي الجديد "اللوكاندة"، ضيوفا على البرنامج، في حلقة الغد، الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يحل جميع أبطال العمل الجديد الذي يُذاع على شاشة DMC، ضيوفًا على البرنامج، في حلقة لا تخلو من الضحك والفكاهة.

من جانبه، يكشف الفنان أشرف عبد الباقي تفاصيل أول سيت كوم مسرحي يُذاع على شاشة التليفزيون، وكونها تجربة مهمة ومختلفة، فضلا عن أنه أول سيت كوم مسرحي يتم تقديمه بديكور ثابت وأبطال لا يتغيرون، بمشاركة العديد من الفنانين الذي يتغير أدوارهم حسب قصة العرض.

فيما تحدث الفنان دياب عن دوره لأول مرة على خشبة المسرح من خلال "اللوكاندة"، مُعربًا عن سعادته لوجوده بين هذا الفريق، وأن التجربة أضافت له الكثير. كما تضمنت الحلقة مسابقات وتحديات بين أبطال المسرحية.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، وحمدى الميرغني، وويزو، ودياب، وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلى حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوى، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، ونورهان منصور، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.
أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا
أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا
أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا
أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا
أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا
أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا
أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا
أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا
أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا
أبطال «اللوكاندة» ضيوف «معكم منى الشاذلي» غدا

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