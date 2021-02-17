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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض فرح شعبي ومصادرة 13 شيشة في حملات بالشرقية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:39 م
فض فرح شعبي
فض فرح شعبي
سارة الوردانى
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تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة 13 شيشة من مقهى مخالف، فضلا عن فض فرح شعبي بطريق الزرقية، وذلك أثناء المرور الميداني من الأجهزة التنفيذية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الإحترازية بنطاق المركز لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة علي المقاهي والكافتريات لضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

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