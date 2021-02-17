«الدواء»: سحب تشغيلة جهاز أكسجين للدم من الأسواق

وجهت هيئة الدواء المصرية، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتوجيه إدارات التفتيش الصيدلي بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تشغيلات جهاز أكسجين الدم "كابيوكس Capiox"، بعد اتخاذ كل الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن المنشور يقضي بسحب التشغيلة رقم "YD16" من جهاز أكسجين للدم "كابيوكس Capiox"، التي تحمل "رقم التسجيل 58920171، كود 3CX FX25RWC".وأكد الدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، إن سبب السحب يرجع إلى عدم مطابقة مكونات الجهاز مع رمز المنتج الموجود على الملصق، مضيفًا أن الشركة المصنعة أكدت أن ذلك نتج عن خطأ في عملية التجميع، علمًا بأن وظيفة وأداء الجهاز لا يتأثران بهذ التغير، وليس هناك تأثير على وظائف المنتج وسلامته، مشددًا على أن هيئة الدواء ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب الجهاز، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.