«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.وبالنسبة للظواهر الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية)، وأمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.وتكون حالة البحرالمتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 16 07الإسكندرية 16 07وادي النطرون 15 07طنطا 15 07شبين الكوم 15 08دمنهور 15 08بلطيم 16 08مطروح 16 08السلوم 16 06سيوة 16 05بورسعيد 16 09دمياط 16 09الزقازيق 16 08المنصورة 16 08الاسماعيلية 16 10السويس 15 10العريش 15 08رفح 15 08رأس سدر 17 10نخل 13 07نويبع 18 12طابا 15 10كاترين 07 02-الطور 14 09شرم الشيخ 20 13الغردقة 19 12مرسى علم 19 12الفيوم 17 06بنى سويف 17 06المنيا 17 06أسيوط 17 06سوهاج 17 07قنا 18 07الأقصر 19 08أسوان 19 09ادفو 18 10أبوسمبل 18 11الوادى الجديد 18 10شلاتين 20 15ابو رماد 22 15حلايب 20 16رأس حدربة 20 16