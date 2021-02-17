ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببرج العرب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملات لضبط الأسواق، تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، استجابة لشكاوى المواطنين ولتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم.وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.وأسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع أخرى مجهولة المصدر بأحد محلات تجارية بالكيلو 42 الساحل الشمالي، وتم ضبط والتحفظ على 22 علبة منتهية الصلاحية، و83 زجاجة مياه غازية واحد لتر منتهية الصلاحية، وبسكويت وعصير وشاي منتهي الصلاحية، و270 علبة سجائر مجهولة المصدر أنواع مختلفة،200 باكو منشط جنسي مجهول المصدر.كما تم تحرير محضر حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات واستخدام اسم وعلامة تجارية لأحد المطاعم بمدينة برج العرب بناءً على شكوى واردة لمباحث التموين وتم ضبط والتحفظ على 15 طبق كبدة مستوردة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بإجمالي 15 كجم تقريبا، و3 جركن زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات باجمالى45 كجم تقريبا، 4 طبق سجق مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات باجمالى 3 كجم تقريبا، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.