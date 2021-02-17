«يمتهنون التسول».. التضامن تكشف حقيقة صورة أسرة تفترش الشارع في الأمطار

أكد مصدر في وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بشأن البلاغ المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي والوارد إلى إدارة البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن تواجد سيدة وأطفالها فى الشارع، قد تم بحث هذا البلاغ منذ أسبوعين تقريبا وتم متابعة الحالة أكثر من مرة.وأضاف المصدر، أنه نتيجة المتابعة والملاحظة تبين أن السيدة تدعى، أشواق مصطفى أبوالمعاطي، من محافظة الغربية طنطا، وتتواجد في محافظة الإسكندرية وبالتحديد في منطقة محرم بك بجوار مدرسة أبو العز.وأكد أن السيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، وتتمتع بصحة جيدة جدا، و تتخذ من التسول مهنة لها وتجلس في الشارع هي وزوجها عدي شوقي أبوالمعاطي، ولديها 5 أبناء هم: شوقي 15 عاما، حنين 14 عامًا، سما 6 أعوام، فرح 8 أعوام، محمد 3 أعوام.وأشار إلى أن السيدة لديها مسكن مستأجر، وتمتهن التسول وسبق التعامل مع هذه الأسره من قبل ولكن الزوج لم يكن متواجدًا والزوجة كانت تقول إنها تقيم مع والدتها وأنها تأتي كل فتره للتسول ولاستعطاف المارة تدعي عدم قدرتها على دفع الإيجار ما دفع صاحب المسكن إلى طردهم وإخراج منقولاتهم في الشارع.كما أن زوجها ترك العمل في عدة مهن على حد قوله وهو إنسان متواكل لا يرغب في البحث عن عمل ولكنه يعول على تسول زوجته وأطفاله وأنه يريد شقه وفرصة عمل من الدولة.وأضاف المصدر، أنه قد تم متابعة الحالة أكثر من مرة وإرشاد الحالة للعمل هو وابنه الكبير للصرف على الأسرة، وإيجار إحدى الشقق الصغيرة والإقامة بها، كما تم إبلاغ الحالة بضرورة التوجه إلى مديريه التضامن الاجتماعي للحصول على معاش تكافل وكرامة، والحالة الآن غير متواجدة بالشارع.