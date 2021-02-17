انتظام العمل بموانئ بورسعيد رغم سوء الطقس.. وتداول 20 سفينة

أعلن المكتب الإعلامي في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتين حاويات ومن المنتظر استقبال 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.