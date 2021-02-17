«تضامن الشرقية»: 5 آلاف بطانية و26 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية

قال محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أنه تم توزيع كميات من الأغطية واللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك عن طريق مؤسسة تكافل بالمحافظة.وأكد فى تصريحات لـ "الدستور"، توزيع 5 آلاف بطانية، و26 طن لحوم، و1000 لحاف فايبر، لتأمين الأسر الفقيرة والمحتاجة بالمحافظة من برد وجوع الشتاء.وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن التوزيع يتم بناء على إجراء أبحاث اجتماعية دقيقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكافة المدن والمراكز التى تحوى لقرى الأكثر احتياجا.