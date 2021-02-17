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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يكلف بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الزراعات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:32 م
السيد القصير،
السيد القصير،
عبدالناصرمحمد
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كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أجهزة الوزارة بالمتابعة المستمرة لآثار التقلبات المناخية الحالية على مختلف الزراعات والمشروعات المرتبطة بالزراعة بكافة المناطق والمحافظات، مع تقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين والفلاحين في هذه الظروف.

وأصدر القصير منشورا رسميا تم تعميمه على كافة رؤساء المراكز البحثية، ورؤساء القطاعات والهيئات ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للمتابعة المستمرة والتواصل مع المزراعين.

وكلف وزير الزراعة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم كافة الإمكانيات المتوفرة لديها من معدات وآلات وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحليات في الأعمال اللازمة في مثل هذه الظروف.

وشدد القصير على تكثيف المتابعة وتقديم النصائح والتوصيات الفنية والإرشادية على أرض الواقع وتقييم أي آثار قد تترتب على هذه الحالة والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والإرشادية لضمان عدم حدوث أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن التقلبات في ظروف الطقس مع ضرورة، مع إصدار تقارير مفصلة حول ما يتم على إرض الواقع بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكان وزير الزراعة قد قرر تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزراعيين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف أثارها السلبية، مع حل المشاكل الفورية التي تواجه المزراعيين والمربين.

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