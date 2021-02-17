في ذكرى ميلادها.. قصة اعتناق ليلى مراد للإسلام

-"سامع يا أنور صوت الأذان"



-اعتنقت الإسلام مع أذان الفجر



-غيرت اسمها



يوافق اليوم 17 فبراير ذكرى ميلاد قيثارة الغناء "ليلى مراد " التي تعد أحد أشهر وأهم مطربات الزمن الجميل، التى أثرت السينما والإذاعة المصرية بالعديد من الأعمال الخالدة، وفي هذه المناسبة ترصد "الدستور" قصة إعتناق ليلى مراد للدين الإسلامي رغم أصولها اليهودية.كشفت مذكرات ليلى مراد عن بداية أعتناقها للدين الإسلامي، كما روتها، أنها استيقظت فجر أحد الأيام وأيقظت أنور وجدى، وسألته: سامع يا أنور صوت الأذان"، فرد عليها دون اكتراث: "معقولة يا ليلى بتصحينى عشان تسألينى سامع صوت الأذان.. أيوة يا ستى سامع"، لتسأله مجددا:" أنت ليه يا أنور ما طلبتش منى إنى أكون مسلمة ساعة ما طلبتنى للجواز؟".أجاب أنور"يا ليلى يا حبيبتى أنا اتجوزتك أنتِ لشخصك وما كانش فارق معايا أنتِ مسلمة أو يهودية خصوصا أن الإسلام إدانا الحق فى كدة، وأنا ما حبتش أتكلم فى الموضوع ده أبدا عشان مؤمن بأن دى حرية شخصية، وكل واحد حر فى دينه"، واختمت ليلى حكايتها مع هذه الليلة بأنها نطقت بالشهادتين فى ذلك اليوم، وتطهرت وتوضأت، وصلت مع أنور وجدى ركعتين لله، وأتبعتهما بصلاة الفجر، وعندما أشرقت الشمس استدعت فضيلة الشيخ محمود أبو العيون أحد علماء الأزهر الشريف، وكان قريب الصلة بأهل المجتمع، وأسرت إليه بما حدث، وأعادت أمامه نطق الشهادتين، وطلبت منه أن يعلمها أصول الدين الصحيح وكيفية أداء العبادات، وبالفعل واظب العالم الجليل على ذلك.اختارت لنفسها، أسم ليلى مراد، بعد أن أخطرت المحافظة بتاريخ 8 ديسمبر عام 1947 وكان السبب في عدم إشهارها لإسلامها انشغالها كثيرًا بالغناء والتمثيل بين عامي 1946 و1947 حيث قدمت فى تلك الفترة ستة أفلام، وكانت تعتبر هذه الخطوة من الأمور الشكلية خاصةً أنه لم يترتب عليها أي تغييرات جوهرية فى حياتها.