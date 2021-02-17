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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد حادث عمرو أديب.. الرانج روفر vouge الأكثر أمانًا في السيارات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:30 م
عمرو أديب
عمرو أديب
شيماء دهب
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تعرض الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس لحادث سير، وذلك بمحور دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وانتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأجمع الأطباء على استقرار حالته مما أدى لخروجه في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأثناء الحادث كان يستقل عمرو أديب سيارة "رانج روفر vouge" وتتوفر في السيارة درجات الأمان، حيث تعتبر واحدة من أكثر المركبات شهرة في العالم، حيث يقودها المشاهير بدول مختلفة، وهذا ما نرصده خلال السطور التالية:
أولًا: وسائل الأمان داخل السيارة:
- نظام مراقبة القطة العمياء.
- نظام مراقبة محيطية.
- تحذير من مغادرة المسار.
- إنذار عن استشعار السيارة بوجود حادث.
- رادار لمراقبة الشوارع.
- وسائد هوائية في جميع أجزاء السيارة.
- الفرملة الإلكترونية في حالة الطوارئ.

ثانيًا: مواصفات السيارة
- يبلغ سعرها من 3 ملايين و390 ألف جنيهًا، إلى 4 ملايين لنسخ المحركات الـ3000cc.
- تعمل بمحرك 3.0 لتر تربو 6 مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 380 حصانًا.
- أقصى عزم للدوران يبلغ 450 نيوتن متر متصل بمحرك أتوماتيك بـ8 سرعات.
- تتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في الساعة في 7.8 ثانية وتصل سرعة قصوى 209كم س محددة إلكترونيًا.
- سعة خزان الوقود يبلغ 104 لترات.

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