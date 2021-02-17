ديلي ميل: «كورونا» يجمع الأمير فيليب والملكة اليزابيث

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن علاقة الملكة اليزابيث وزوجها الأمير فيليب بعد تواتر أنباء عن انفصالهم للمرة الثانية فبعد تفشي وباء كورونا انتقلت الملكة إليزابيث من قصر باكنجهام إلى قلعة وندسور حتى تكون في مأمن أكثر أما الأمير فيليب فقرر اللحاق بالملكة والانتقال من موقع سكنه في ساندرينجهام إلى قلعة وندسور بطائرة هليكوبتر.جاء في التقرير أنه بعد تقاعد الأمير فيليب من المهام الملكية في 2017 اتخذ من قصر ساندرينجهام سكن له بسبب هدوء المنطقة حوله، وبقيت الملكة في قصر باكنجهام، لأنها لا تزال ملكة إنجلترا، لكن بسبب انتشار وباء كورونا اجتمعا مع بعضهما البعض مرة أخرى في قلعة وندسور.وتزوجت الملكة إليزابيث والأمير فيليب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعامين في لندن 1947، واشتهرت قصة وقوع الملكة في حب الأمير منذ أن شاهدته أول مرة أثناء زيارتها للكلية البحرية الملكية البريطانية مع والديها في دارتموث حيث كان طالب بالكلية وهى تبلغ 13 عام فقط.