مصدرأمني عراقي: السفارة الأمريكية في بغداد تواصل إطلاق قذائف منظومة (CRM)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن السفارة الأمريكية في بغداد تواصل اطلاق قذائف منظومة (crm).وقال المصدرالأمني الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) إن "صافرات الانذار انطلقت بالسفارة الأمريكية الموجودة في العاصمة العراقية بغداد وشغلت منظومة الـcrm كممارسة امنية"، مؤكدا استمرار اطلاق قذائف منظومة الـ crm حتي الآن ".وتستخدم منظومة ال crm في السفارة الامريكية ببغداد بهدف التصدي لاي هجوم صاروخي.وكان التحالف الدولي في العراق قد أعلن أن هجوما إرهابييا وقع أمس وشهد إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة مواقع منها قاعدة أربيل الجوية؛ ما تسبب في مقتل مقاول مدني واحد وإصابة 9 آخرين من بينهم 8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي.